Campobasso/ Un elenco sempre aggiornato delle attività che offrono il servizio di consegna a domicilio in città

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, in questo periodo emergenziale legato al Covid-19 ha inteso coordinare un servizio informativo rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di avvalersi dei servizi di spesa a domicilio, in modo tale anche da favorire il meno possibile file e affollamenti inopportuni nei pressi dei supermercati e dei negozi di generi di prima necessità.

A tale scopo, l’assessore alle attività Produttive Paola Felice, insieme al personale della struttura dell’Ufficio Commercio del Comune di Campobasso, al lavoro da casa in modalità smart working, ha previsto di raccogliere e poi divulgare, aggiornandolo di volta in volta, un elenco con tutte le attività cittadine che hanno segnalato e segnaleranno la loro disponibilità a effettuare il servizio di consegna della spesa e dei prodotti a domicilio.

“La raccomandazione che continuiamo a divulgare ai cittadini è incentrata sul restare a casa limitandosi ad uscire, se proprio necessario, solo per ragioni di lavoro, di salute o per l’acquisto dei beni di prima necessità. – ha dichiarato l’assessore Felice – Proprio per permettere un rispetto ancora più ferreo di questi dettami governativi e allo stesso tempo anche per dare una divulgazione il più possibile estesa sulle disponibilità di quelle attività legate al settore commerciale che, potendolo fare perché previsto dal Decreto, si sono e si stanno organizzando per la consegna dei diversi prodotti a domicilio, abbiamo inteso in modo molto semplice e diretto, raccogliere le loro adesioni in una lista unica, suddivisa per tipo di attività, consultabile da tutti in rete nel caso ne avessero necessità.

Sono tanti i negozi di alimentari, i supermercati e gli esercizi che vendono beni di prima necessità, che hanno segnalato, su richiesta dell’Assessorato al Commercio del Comune di Campobasso, di aver attivato il servizio di spesa a domicilio. L’iniziativa vuole essere un semplice raccordo che mette in comunicazione i consumatori e i commercianti per ordini e consegne a domicilio. L’obiettivo è quello di aiutare i negozi locali e sostenere così nel piccolo le attività commerciali, consentendo allo stesso tempo, ai cittadini campobassani di fare scorta di beni e alimenti di prima necessità evitando di muoversi da casa per la propria ed altrui sicurezza. Un semplice servizio informativo che collega il negozio locale con i suoi clienti, in modo tale da mantenere vivo il rapporto di fiducia.”

“Ovviamente, – ci ha tenuto a sottolineare l’assessore Felice – va sempre precisato che è indispensabile che questo servizio venga svolto nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza sia per i lavoratori coinvolti che per i consumatori. Per segnalare che il proprio negozio ha attivato il servizio di spesa a domicilio è sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected] per essere inseriti nell’elenco entro il giorno successivo. L’elenco completo, aggiornato quotidianamente, è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale Comune di Campobasso e a breve sul sito dell’Ente.”La nota Facebook che riporta la lista delle attività è al momento consultabile al seguente link: https://www.facebook.com/notes/comune-di-campobasso/elenco-delle-attività-commerciali-che-forniscono-il-servizio-di-consegna-a-domic/922988528155637/