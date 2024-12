Campobasso -Pescara finisce in parità: 2-2

Campobasso: Forte F., Benassai, Mondonico, Calabrese, Morelli, Serra, Pierno, Prezioso, Di Nardo, D’Angelo, Forte R. All. Braglia

Pescara : Plizzari, Squizzato, Dagasso, Brosco, Valzania, Mule ‘, Crialese, Staver, Ferraris, Tonin, Bentivegna. All. Baldini

Arbitro :Ramondino di Palermo.

Marcatori :al 4′ Forte R., al 58 ‘ e 66’ Merola, al 93 ‘ Di Nardo.

Serata fredda. Spettatori circa 5000,di cui 700 venuti da Pescara.

Al 4′ azione dei locali, lancio di Di Nardo a Forte R., che batte Plizzari. È 1-0 per i rossoblu. Al 10′ tiro di Brosco, ma il portiere di casa blocca la sfera. Al 20′ si infortuna Mondonico, che deve uscire. Al suo posto entra Mancini. Al 32′ tiro di Bentivegna, ma il portiere rossoblu devia la palla. Al 42′ Prezioso viene anticipato da Brosco.

Finisce così il primo tempo, con i locali in vantaggio per 1-0.



Nel secondo tempo nel Pescara esce Tonin ed entra Merola. Al 55′ goal del Pescara, che viene annullato per fallo sul portiere. Al 58′ azione degli ospiti e Merola realizza l 1-1. Al 66′ ancora Merola tira e realizza il 2-1 in favore degli abruzzesi. Al 70′ tiro di Di Nardo, la palla colpisce la traversa, sembra goal, ma l arbitro fa cenno di proseguire. All 82′ tiro di Merola, il migliore dei suoi, ma la sfera termina fuori. Al 90 ‘ Benassai commette fallo su Valzania e viene espulso. Al 93’ Di Nardo, in pieno recupero, realizza il 2-2.

Finisce così la partita, con un pareggio, con i rossoblu che finiscono il girone di andata con 25 punti in classifica.

Arnaldo Angiolillo