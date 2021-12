Calcio serie C/ Vibonese- Campobasso 2-0

Vibonese

Marson, Polidori, Risaliti, Mahrons, Senesi, Basso, Cattaneo, Grillo, Bellini, Sorrentino, Golfo. All D’Agostino.

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan, Candellori, Bonta’, Persia, De Biase, Rossetti, Liguori. All Cudini.

Arbitro Carrione di Castellamare di Stabia. Marcatori al 88 ‘Ciotti, 94 ‘Ngom.

Finisce 2-0 per i locali una partita che si avviava verso lo 0-0 ma proprio nei minuti finali i calabresi segnano due volte. La partita, comincia , con i padroni di casa in attacco al 10′ tiro di Golfo ma Raccichini blocca la palla. Al 15′ , tiro di Bonta’, ma Marson manda la sfera in angolo.Al 20′, Risaliti, solo con Raccichini che riesce a parare salvando la sua porta, al 30′ ancora i locali in attacco ma la difesa ospite fa buona guardia. Al 42′, tiro di Rossetti

ma la sfera termina alta sopra la traversa. Finisce cosi, il primo tempo con le due formazioni che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′, tiro di Golfo ma la palla finisce fuori, al 57′, Cudini, sostituisce Candellori con Tenkorang e De Biase con Emmausso. Al 62′, gomitata di Basso a Emmausso, a tutti sembra un fallo da cartellino rosso ma l’arbitro estrae il cartellino giallo

graziando il giocatore calabrese. Al 75′ , doppio cambio anche tra i locali, escono Cattaneo e Senesi ed entrano Ciotti e Ngom, che risolveranno la partita. Al 77′, Emmausso solo con Marson ma non riesce a concludere un occasione davvero ghiotta per i lupi.La gara, sembra avviarsi sui binari del pareggio ma all’ 88′ , Ciotti da poco entrato fa partire un tiro

che batte Raccichini: è 1-0 per la Vibonese. Al 94′, contropiede dei locali e Ngom segna il 2-0; cambi azzeccati dall’ allenatore calabrese, infatti hanno segnato i due giocatori subentrati al 75′ minuto. Finisce cosi, la partita con la sconfitta dei lupi ,adesso bisogna vincere col Catanzaro in casa sabato altrimenti la situazione di classifica diventa preoccupante.

Arnaldo Angiolillo