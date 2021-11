Calcio, serie C/ Latina- Campobasso 4-1

Latina: Cardinali, De Santis, Giorgini, Ercolano,Bbarberini, Tessitore, Esposito, Di Livio, Sane, Nicolao, Carletti.All. Di Donato.

Campobasso: Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu, Magri, Dalmazzi, Bontà, Tenkorang, Rossetti, Emausso, Liguori. All Cudini.

Arbitro Vergaro di Bari.

Marcatori al 18′ Carletti, al 44′ Sane, al 66′ Sane, al 68′ Carletti , al 90′ Rossetti rig.

Espulso al 60 Bontà

Si gioca al Francioni di Latina sotto la pioggia che è caduta per tutta la partita. Al 5′ tiro diTessitore ma Raccichini compie un miracolo, al 11′ azione degli ospiti ma Cardinali blocca la sfera.

Al 18′, Fabriani passa a Raccichini che da la palla a Carletti che segna: 1-0 per i laziali ancora un errore del portiere molisano dopo quello di Messina. Al 23′ azione dei rossoblu , Cardinali esce a vuoto ma sulla linea respinge De Santis, al 34′, ci prova Carletti ma la sfera termina fuori. Al 44′ scivola un giocatore rossoblu, la palla finisce a Tessitore rapido contropiede e Sane realizza il 2-0 per il Latina. Finisce cosi, il primo tempo sul

risultato in favore dei locali per 2-0.

Nel secondo tempo, azione dei laziali ma Di Livio tira alto sopra la traversa, al 60′ si fa espellere Bontà per un fallo su un giocatore del Latina e lupi che restano in 10 uomini. Al 66′ ci pensa Sane a segnare il 3-0

scatenato questo giocatore che ha trovato terreno fertile nella difesa ospite. Ma non finisce qui, è un vero calvario, infatti al 68′ , Carletti realizza il 4-0: bruttissima partita dei molisani. la peggiore in 14 giornate. Al 90′ , l’arbitro decreta un rigore per i lupi , lo batte Rossetti che segna il 4-1 per i padroni di casa.

Finisce cosi, la partita con un secco 4-1 per il Latina , lupi irriconoscibili, speriamo si sia trattato di un episodio , adesso ci sono due gare in casa e bisogna fare punti altrimenti rischiamo grosso, e questo non possiamo assolutamente permettercelo.

Arnaldo Angiolillo