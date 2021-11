Isernia/ “Regala un giocattolo, regala un sorriso”, parte il progetto soidale “RigiochiAmoci”

Anche quest’anno sarà un Natale particolare purtroppo, il problema covid-19 infatti

ancora è presente ed i problemi ad esso collegati non sono soltanto sanitari ma purtroppo anche economici. Tante famiglie vivono in condizioni di estrema difficoltà e questo purtroppo per molti bambini significa un Natale diverso dagli altri!. Ognuno di noi però può essere il Babbo Natale che tutti i bambini aspettano con ansia e trepidazione. Non sarà certo necessario indossare abito rosso e barba bianca, ma soltanto regalare un giocattolo.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere giocattoli nuovi e usati

(possibilmente non peluches), ma in buono stato di conservazione, da donare a

organizzazioni locali impegnate nella tutela dell’infanzia, oltre che a istituti, associazioni, centri di accoglienza, oratori e case famiglia operanti nella nostra provincia.

Per contribuire alla raccolta, il comitato raccomanda di consegnare materiali in

buono stato, in ordine e puliti: solo così si potrà fare la felicità di tante persone. Nel caso i giochi siano alimentati a batteria, meglio consegnarli già funzionanti (comunque controllare che siano funzionanti) in modo da evitare spese non necessarie alle famiglie e delusione ai bambini che li ricevono.



I giocattoli potranno essere donati a partire dal 20 novembre al 20 dicembre 2021 e

consegnati presso i nostri gazebo che saranno allestiti in varie piazze (seguiteci sulla

nostra pagina facebook “Comitato Centro Storico Isernia” per sapere date e luoghi

della raccolta). Potranno inoltre essere consegnati presso Lab 21 , c.so Marcelli –

ISERNIA.



Altre iniziative per il periodo natalizio sono in corso di progettazione e verranno rese

pubbliche quanto prima.

Infine per tutti coloro che vorranno tesserarsi per l’anno 2022 e partecipare e

sostenere le attività del comitato ricordiamo che possono farlo recandosi sempre presso Lab 21, corso Marcelli ad Isernia.