Calcio serie C, girone C/ Catania- Campobasso 1-1

Catania

Sala, Albertini, Monteaguado, Lorenzini, Zanchi, Rosaia, Cataldi, Greco, Moro, Russini, Biondi. All Baldini.

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Bontà Menna, Dalmazzi, Persia, Tenkorang, Rossetti, Candellori, Liguori.

All Cudini.

Arbitro Marotta di Sapri. Marcatori al 4′ Russini, al 50′ Bontà

Il Catania, ha un nuovo Presidente che ha acquistato la società per 500 mila euro ; si tratta dell’imprenditore laziale Benedetto Mancini. La partita comincia con i locali in avanti e al 4′ errore di Tenkorang e Russini batte Raccichini: è 1-0. per gli etnei. I lupi , vanno in bambola , non riescono ad imbastire un’azione degna di nome e il Catania va vicino alla rete in almeno tre occasioni. Al 25′, si affaccia il Campobasso in area avversaria , fallo su Candellori , tira la punizione Rossetti ma la sfera finisce fuori, al 35′, ci prova Moro ma la palla termina alta sopra la traversa. Finisce cosi, il primo tempo con i siciliani che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, i rossoblù sembrano più decisi e al 50′ pareggiano con Bontà, i locali protestano per un fuorigioco di Bontà ma l’arbitro assegna la rete: è 1-1. Al 70′, Cudini sostituisce Rossetti con Bolsius, al 80′ fallo di Pace su Greco e l’arbitro lo espelle essendo la seconda ammonizione; rossoblù che restano in 10 uomini. Il Catania, attacca, vuole vincere davanti al nuovo Presidente, ma i lupi fanno buona guardia e portano a casa un risultato di parità meritato anche perché ottenuto in dieci uomini. Finisce cosi, la partita e domenica arriverà il Latina, ma i lupi non hanno paura e davanti al loro pubblico faranno

di tutto per vincere.

Arnaldo Angiolillo