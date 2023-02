calcio/ Finale Coppa Italia regionale: Campobasso 1919- A. Alto Casertano 1-0

Campobasso 1919

Di Rienzo, Cascione, Vanzan, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Tordella, Ripa, Traore’, Lombari. All Di Meo.

A. Alto Casertano

Russo, Manna, Bottiglieri, Puolo, D’Ovidio, Pettrone, Imbimbo, Di Lullo, Alfagene Longobardo, Apitino. All Mancino.

Arbitro. Matarese di Termoli. Marcatore: al 86′ Guillari.

Chi vincerà la partita di oggi , dovrà affrontare il 15 febbraio il Sambuceto, che ha vinto la Coppa Italia regionale Abruzzese battendo ai rigori l’Aquila. Al 5′, punizione per i campani, tiro di Imbimbo e la palla finisce sul palo e viene respinta poi dalla difesa rossoblù. Al 15′ , Alfamene arriva tardi sulla sfera sciupando una favorevole occasione.Al 25′, Ripa tira ma la palla termina fuori, di poco, al 39′, corner di Potenza ma Russo blocca la sfera. Al 40′, esce Ripa infortunato ed entra Guillari per i rossoblù; al 44′ , punizione di Di Lullo la palla finisce in rete ma il goal viene annullato per fuorigioco.Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 0-0.

Nel secondo tempo, al 55′ tiro di Guillari ma Russo blocca la palla, al 65′ Di Meo, sostituisce Di Rienzo e Tordella con Pinto e La Montagna. La partita , è bella, con rapidi capovolgimenti di fronte, al 80′, tiro di Fazio ma la sfera termina fuori, al 86′, quanto la gara sembrava avviarsi ai tempi supplementari , azione dei rossoblù palla che finisce a Guillari che tira e batte Russo: è 1-0 per i molisani, nell’ occasione la difesa campana ci è sembrata distratta.

Sugli spalti, esplode la gioia dei 400 tifosi rossoblu , il direttore di gara concede 5 minuti di recupero ma i molisani fanno buona guardia e difendono il risultato con i denti. Finisce così, la partita con i rossoblù che vincono la Coppa Italia regionale e accedono alla fase nazionale della manifestazione , onore all’ Alto Casertano che ha giocato un ottima gara .

Arnaldo Angiolillo