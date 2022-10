Calcio/ Campobasso- Isernia 2-0

Campobasso 1919

Di Rienzo, Martino, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Traorè, Lombari, Fruscella, Vanzan. All Di Meo

Isernia

Elisei, Mingione, Del Bianco, Giordano, Belfiore, Monteduro, Ercolano, Di lullo, Negro , Panico, Pettrone. All de Bellis.

Arbitro Zito di Rossano. Marcatori al 6′ Fazio al 53′ Lombari.

spettatori circa 1500 di cui circa 200 tifosi dell’ Isernia.

La partita, comincia con i rossoblu in attacco e al 6′, Fazio fa partire un bolide che batte Elisei: è 1-0 per i locali. Al 20′, Lombari , da buona posizione non riesce a concludere, al 28′, azione degli ospiti ma Ercolano tira sopra la traversa. Al 40′, punizione per l’Isernia, la batte Panico ma la palla incoccia sulla traversa e termina fuori. Finisce così, il primo tempo con i locali in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, Di Meo, fa uscire Fruscella e Di Rienzo e fa entrare al loro posto Ripa e Pinto. Al 53′, raddoppio dei rossoblu con Lombari che batte il portiere ospite: è 2-0 per la propria squadra. Al 74′, tiro di Ripa di poco fuori, all’80’, si infortuna Traorè, il migliore dei suoi, al suo posto entra Di Lollo. All’87’, fallo di mano in area di Fazio, è rigore, lo batte Panico ma Pinto devia di piede salvando il risultato.

Finisce cosi, 2-0 per i locali che superano l’Isernia e anche se siamo solo alla sesta giornata fanno un balzo in avanti verso la leadership della classifica.

Arnaldo Angiolillo