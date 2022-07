Calcio/ Campobasso, Il Tar del Lazio si riunirà il 2 agosto

Il Tar del Lazio, ha fissato le udienze per il 2 Agosto; i lupi aspettano che esca la sentenza del Coni per fare ricorso al Tar . Intanto, il Presidente della lega Pro, Ghirelli ha detto di aver avvisato più volte i dirigenti rossoblu sulla situazione in cui si trovava la società e di aver dato anche le soluzioni; quindi , continua Ghirelli i lupi sapevano perfettamente a cosa andavano incontro.

Intanto, continuano i contatti tra Gesuè e Rizzetta, per trovare una soluzione, soprattutto se il Tar del Lazio dovesse dare parere negativo.

Arnaldo Angiolillo