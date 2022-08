Calcio/ Campobasso, D’Angelo: ” Il Coni Molise offrirà tutto l’aiuto necessario affinché ci si possa iscrivere almeno al torneo di serie D”

Il Coni Molise accanto al Campobasso nella difficile situazione che sta vivendo. Nel ribadire il rigoroso rispetto delle regole statutarie, il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo dopo il pronunciamento del Tar del Lazio sulla vicenda Campobasso ha dichiarato di aver già sentito il sindaco Roberto Gravina “offrendo tutto l’aiuto necessario affinché ci si possa iscrivere almeno al torneo di serie D. Bisogna rialzarsi in fretta e tornare a far vivere emozioni come quelle che, nel corso della loro storia, i lupi hanno sempre saputo trasmettere».

Le prossime ore saranno decisive per le sorti del calcio nel capoluogo di regione.