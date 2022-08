Politica/ Elezioni, presentata dal PD una lista di 10 nomi da inviare alla Segreteria nazionale

Secondo tradizione il partito ‘rosso’ ha bypassato il gossip ed agito per le vie ufficiali. La Direzione regionale del Partito Democratico ha stilato la rosa di nomi che sarà inviata alla Segreteria nazionale per le candidature in vista delle Politiche del 25 settembre.

Dieci i nominativi, da cui dovrà uscire la quaterna definitiva tra Camera e Senato.

Sono: Vittorino Facciolla, Caterina Cerroni, Bibiana Chierchia, Giovanna Viola, Francesco Sonesi, Andrea Vertolo, Giuseppe Cecere, Carlo Veneziale, Maria Teresa D’Achille, Stefano Buono, Ovidio Bontempo, Oscar Scurti, Francesco Rossi.

Non ha inteso dare assenso ad eventuale ipotesi sul suo nome l’ex parlamentare Dem Laura Venittelli mentre la consigliera regionale Micaela Fanelli sarebbe orientata a puntare tutto sulle Regionali.

Ora la palla passa nelle mani della Segreteria nazionale: per l’ufficialità dei candidati.è questione di giorni se non addirittura di ore.