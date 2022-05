Calcio/ Campobasso, capienza a 14000 posti a Selvapiana

Sono ripresi i lavori allo Stadio Romagnoli, dopo la fine del torneo si stanno sistemando i seggiolini ne sono stati già messi 1600 e adesso si punta a sistemare gli altri 2000 forniti dalla ditta Giocagiò.

I lavori comprenderanno i bagni , i tornelli e altri lavori , il Comune vuole terminare il tutto per il mese di Settembre confidando anche nelle belle giornate.

L’obiettivo del Comune e’ di arrivare ad una capienza di 14000 posti , perché lo Stadio alla fine dei lavori

non servirà solo per il Calcio ma anche per avvenimenti musicali e culturali.

Arnaldo Angiolillo