Calcio/ Campobasso 1919- Venafro 1-0

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Carbone, Franchi, Traore’, Ripa,Vanzan, Lombari. All Di Meo.

Venafro

Roncone, Fusotto, Zavarone, Iannello, Sabatino, Flamiano, Bianchi, Martino, Montaperto, Paolella, Capo. All Camorani.

Arbitro : Iurino di Venosa. Marcatore : al 58′ Ripa.

Spettatori 419, giornata fredda ., espulso al 75′ Iannello.

In settimana , ancora nuovi sponsor per i rossoblu sono tante le aziende che vogliono dare un contributo per risalire la china. Ieri, intanto l’Alto Casertano ha perso 1-0 a Campomarino, mentre Isernia- Guglionesi e’ stata rinviata a mercoledì per il maltempo. Al 5′ , Ripa, di testa manda fuori, al 20′ tiro di Franchi ma Roncone blocca la sfera. Al 25′, Franchi termina a terra in area , reclama il rigore ma l’arbitro fa cenno di proseguire, al 26′, Lombari tira un gran bolide ma la palla colpisce il palo. Al 45′, Cavallini reclama il rigore per un presunto fallo di mano, mail direttore di gara fischia la fine del primo tempo ,facendo ampi gesti che è tutto regolare. Finisce cosi, il primo tempo con il risultato di 0-0. Nel secondo tempo, al 58′, lancio di Tizzani e Ripa di testa realizza: 1-0 per i locali. Al 60′, esce Carbone ed entra Fruscella, al 70′ , tiro di Bianchi ma Pinto blocca la sfera. Al 75′, fallo di Iannello su Fruscella e l’arbitro lo espelle essendo già ammonito, Venafro che resta in dieci uomini. Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu per 1-0 , gli uomini di Di Meo sono a 30 punti ben 5 sulle seconde ma mercoledi c’e’ il recupero tra Isernia e Guglionesi in caso di vittoria i biancocelesti salirebbero a 28 punti due in meno del Campobasso 1919.

Arnaldo Angiolillo