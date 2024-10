Bocciato rendiconto della Regione 2022, la Corte dei Conti non parifica

La Corte di conti non parifica il rendiconto 2022 della Regione Molise. La decisione è intervenuta

all’esito del giudizio di parificazione, procedimento contenzioso che è stato caratterizzato da una

accurata e minuziosa fase istruttoria, durante la quale la Corte dei conti ha fornito alla Regione

Molise una collaborazione costante, attenta e partecipe, a tratti anche oltre la latitudine richiesta dal

caso, per mettere l’ente in condizione di affrontare al meglio criticità rilevanti e consolidate, che

avevano già portato ad una parziale parifica del rendiconto 2020 e alla mancata parificazione del

rendiconto 2021, documenti entrambi sottoposti al vaglio della Corte costituzionale.

Le risultanze dell’analisi hanno evidenziato, a supporto del giudizio di non parifica, che il risultato

finale di amministrazione indicato nel documento sottoposto al vaglio della Sezione, pari ad un

disavanzo per 562,61 milioni, è risultato sottostimato e non veritiero e che gli equilibri finanziari si

pongono ai limiti della sostenibilità, impattando il volume del disavanzo sulla gestione futura in

termini imponenti.

Già solamente alla luce del dispositivo letto in udienza dal Presidente, la sottostima del disavanzo

afferisce alla mancata contabilizzazione di spese esigibili e ad una mancata congrua determinazione

dei fondi da accantonare per rilevanti importi, che peggiorano il disavanzo stesso di considerevoli

importi, superando i 650 milioni.

Le scritture contabili, sotto il profilo dell’attendibilità-regolarità, si sono rivelate lacunose e hanno

mostrato molteplici irregolarità e una scarsa attenzione dell’Ente ad una curata predisposizione

degli atti amministrativi, molto spesso carenti sotto il profilo motivazionale e nel dispositivo.

La Sezione ha rilevato, nella gestione della spesa, un mancato rispetto ed un’accertata incoerenza

con le prescrizioni imposte dalla normativa. Allo stesso modo, le stringenti regole di contabilità in

materia di impegni e pagamenti non sono state adeguatamente rispettate dalla Regione, essendosi

ravvisate mancate coperture in bilancio anche per obbligazioni giuridiche derivanti da contratti di

somministrazione di servizi, che hanno portato alla formazione di ingenti debiti fuori bilancio e a

un notevole impatto negativo sul rendiconto.

La Sezione ha inoltre accertato rilevanti ritardi anche nel pagamento delle transazioni commerciali,

che hanno avuto come conseguenza la maturazione di consistenti interessi moratori, anch’essi

fortemente impattanti sui valori finali.

L’analisi ha inoltre permesso di verificare che durante tutto l’anno 2022, la Regione Molise ha

continuato ad erogare ad una parte di suoi dipendenti l’indennità prevista per l’”Area quadri”,

un’area contrattuale istituita dalla Regione stessa e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla

Consulta, con la conseguenza che la spesa per tale indennità, proprio in quanto illegittima, non può

continuare ad essere sostenuta e deve essere recuperata nei bilanci successivi.

Più in generale, l’esito dell’analisi condotta ha evidenziato che solamente un terzo dei capitoli di

bilancio esaminati è andato esente da criticità contabili.

Sul fronte della gestione sanitaria regionale, è stato sottolineato un primo e grave profilo critico,

rappresentato dai finanziamenti regionali destinati alla copertura delle attività istituzionali

dell’A.R.P.A.M., ovvero l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che la Regione finanzia

con risorse del Fondo sanitario nazionale, nonostante la normativa statale lo escluda, prevedendo

invece un obbligo preciso di puntuale individuazione delle risorse che devono garantire i Livelli

essenziali di assistenza, al fine di evitare ogni possibile opacità contabili oltre che illegittime

distrazioni di fondi da destinarsi, invece, alla garanzia delle spese di natura sanitaria.

La Sezione ha accertato che, nonostante tale divieto, in concreto i provvedimenti annuali di

trasferimento dei fondi all’Agenzia hanno continuato ad attingere dal Fondo sanitario nazionale e

tale criticità è aggravata dalla mancata consapevolezza, da parte della Regione, delle funzioni che

l’A.R.P.A.M. esercita nell’ambito sanitario.

Il disavanzo finora considerato non tiene conto del fatto che la Regione è gravata pesantemente dal

mancato soddisfacimento dei crediti registrati sul bilancio consolidato del SSR (A.S.Re.M. e Gestione

Sanitaria Accentrata), che presenta una perdita di esercizio e perdite riportate a nuovo per un

importo rilevante. Tale perdita, insieme al disavanzo non coperto a fine 2022, ha comportato, come

previsto dalla legge, l’aumento automatico delle aliquote fiscali di IRAP e di addizionale regionale

all’IRPEF, oltre che il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al dicembre del 2024, con

conseguenze fortemente negative sulle politiche regionali.

Anche il monitoraggio del livello dei LEA ha evidenziato un risultato inferiore al valore soglia.

La Sezione ha pesantemente stigmatizzato le considerevoli criticità nei rapporti con gli operatori

privati accreditati, ed il modo, non corretto, in cui la Regione gestisce l’extrabudget collegato alla

mobilità sanitaria. La Regione, nei contratti stipulati, ha riconosciuto ai privati accreditati, in

aggiunta al budget, le prestazioni erogate in favore di pazienti extraregionali, ponendo tali

prestazioni al di fuori del tetto di spesa contrattuale, così che gli operatori privati sono stati

espressamente esclusi dai limiti di spesa rimborsabile da parte del servizio sanitario regionale.

Ciò continua a determinare una maggiore spesa non programmata, che viene fronteggiata in un

momento successivo, che si pone all’opposto di una corretta, efficiente ed economica gestione delle

risorse pubbliche e che comporta una deresponsabilizzazione dei privati accreditati nei confronti dei

conti pubblici, dal momento che l’incontrollato aumento della produzione di servizi rappresenta un

rischio permanente per la finanza pubblica ed un costante pericolo per la concreta attuazione del

diritto alla salute costituzionalmente garantito.