Alle 7,30 circa di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta per un incidente stradale sulla SS647 in prossimità dell’ uscita per Morrone del Sannio (CB) .

Un’autovettura e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Guardialfiera e Civitacampomarano sopraggiunti sul posto, la conducente dell’autovettura è stata portata in ospedale per accertamenti dal 118 di Larino.