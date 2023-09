Auto contro tir lungo la Bifernina, due feriti, uno grave

Un brutto incidente è avvenuto tra un tir ed un furgone lungo la Bifernina.

Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati nell’auto, è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoo.

Entrambi hanno riportato ferite, ma pare siano gravi le condizioni del conducente del Ford Transit, trasferito in codice rosso al San Timoteo di Termoli.

Sulla statale 647 anche i Carabinieri di Larino, le ambulanze del 118 ed i tecnici dell’Anas per la pulizia della strada, che è stata invasa dal carico del tir dopo l’impatto. Le cause del sinistro in corso di accertamento.