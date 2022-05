Arriva a Termoli il Festival del Teatro per ragazzi ‘Bianconiglio’

Arriva a Termoli il festival del Teatro dei ragazzi “Bianconiglio” con quattro appuntamenti dedicati ai più giovani.

La rassegna, organizzata da Acs Circuito Spettacolo Abruzzo Molise in sinergia con Frentania Teatri Aps e l’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Marina Falivene, propone eventi educativi in grado di arricchire la sfera culturale e umana dei più giovani.

Le rappresentazioni teatrali hanno valenza artistica e pedagogica attraverso i temi e i linguaggi qualificati al mondo dell’infanzia e della preadolescenza e realizzano un percorso costruttivo di avvicinamento al mondo del teatro.

Gli spettacoli si svolgeranno nell’Auditorium della chiesa di San Pietro e Paolo in Via Volturno. Le opere rappresentate, fra tradizione, innovazione e sperimentazione, mirano a promuovere i valori civici e solidaristici necessari per il compimento del pieno sviluppo del bambino e della sua affermazione come cittadino consapevole di domani attraverso i linguaggi dell’arte e le pratiche dello spettacolo dal vivo.

Si parte il 7 maggio, alle ore 18, con “Pulcinella” e si prosegue il 15 maggio con “Il Mago di Oz”, il 22 maggio con Azzurra Balena e il 29 maggio con “Hansel e Gretel”. Il costo di ogni evento è di 8 euro, per i più piccoli 4 euro. La prevendita dei biglietti è presso l’associazione “Termoli Turistica”.

07/05/2022 ore 18

Pulcinella – Compagnia Teatro Eidos

Lo spettacolo, pensato appositamente per i ragazzi, risulta divertente e godibile per il “piccolo grande” pubblico, che resta affascinato dagli scherzi e dalle burle di questo simpatico personaggio. Pulcinella e il Capitano Villars, arrivando per caso in un castello disabitato, si trovano a combattere con dei fasulli spiriti: essi altro non sono che ladruncoli in cerca di bottino. Pulcinella, finto coraggioso, scopre la sua vera arte che è quella di fuggire non appena sente odore di pericolo. “Armamoce e …gghiate!” è il suo motto preferito. Sarà, infatti, il Capitano Villars a sgomberare il castello dagli “spiriti” e a liberare la bella muta prigioniera dei malviventi. La messa in scena, piena di azioni sceniche, lazzi e battute che ricalcano da vicino le modalità usate dai Comici dell’Arte, è una farsa fresca e deliziosamente divertente.

15/05/2022 ore 18

Il mago di Oz – Compagnia Teatro Brecht

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo IL MAGO DI OZ ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, Il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere!!!

22/05/2022 ore 18

Azzurra balena – Compagnia Habanera teatro

Questa è una favola in cui la protagonista, Azzurra Balena, una balena di cartapesta, desidera così tanto il mare e così tanto desidera diventare una balena in carne e… fanoni, che alla fine ci riesce, con l’aiuto di alcuni personaggi e di una foca monaca. Azzurra Balena è stata costruita con tanto amore, tanto sentimento, al punto di rimanerle impresso, tra la colla e i fogli, il sogno di vivere il mare e i suoi abitanti. Ma riuscirà a diventare una vera balena soprattutto grazie al viaggio che farà per mare; un mare grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, il quale riserva sempre nuove sorprese. Un lungo viaggio, a partire dal Carnevale di Viareggio, attraverso il Mar Tirreno con incontri a sorpresa, per conquistare la vita.

29/05/2022 ore 18

I tre porcellini – Compagnia I guardiani dell’oca

Un viaggio affascinante in un classico della favola, la storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti. In un crescendo di emozioni e colpi di scena il lupo cercherà in tutti i modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista. “Ma perché se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dico male, mentre se ve li mangiate voi, nessuno dice niente”?!