Alta Marea Festival: domani Rocco Papaleo ospite speciale in Piazza Duomo a Termoli

Rocco Papaleo incontrerà domani 1° agosto il pubblico di Alta Marea Festival, alle 21 in piazza Duomo a Termoli: l’attore e regista è l’ospite speciale della 4a edizione del festival di cinema, musica e arte. Sarà proiettato il suo ultimo film “Scordato”, con lui presenti anche l’attrice Angela Curri e l’attore Simone Corbisiero. A seguire la musica con il concerto della band indie Yosh Whale, dalle 23 presso Vico Tornola III. La partecipazione alle serate del festival è libera e gratuita, con prenotazione sul sito della rassegna (www.altamareafestival.it).

Un’occasione importante per conoscere uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano, Rocco Papaleo racconterà aneddoti e curiosità della sua carriera, e presenterà il suo ultimo film, uscito in sala nella primavera del 2023, “Scordato”. È la sua quarta regia cinematografica, qui anche protagonista, e racconta in chiave ironica, malinconica e poetica, un viaggio nella giovinezza di ieri. È la storia di Orlando, un uomo dal carattere mite che lavora come accordatore di pianoforti a Salerno. Da diverso tempo lamenta forti dolori alla schiena e si vede costretto a recarsi da una fisioterapista, Olga (interpretata dalla cantante Giorgia, attrice per la prima volta). Dopo un attento esame la donna individua il problema dei suoi malanni: si tratta di una contrattura “emotiva”. Per risolvere il problema, Orlando deve portare una sua foto da giovane a Olga, come punto di partenza per la terapia. Questa particolare richiesta porterà l’uomo a intraprendere un viaggio nel suo passato, nella sua città d’origine in Basilicata, e rivivere la sua vita per scoprire in quale momento è diventato l’uomo che è oggi, solitario e pieno di contratture.

Dopo il cinema torna protagonista la musica con il live dei Yosh Whale. Progetto campano nato nel 2016 e composto da Vincenzo Liguori e Andrea Secondulfo, a cui si aggiungono dopo poco Ludovico Marino e Sam De Rosa, creeranno un melting pot tra sonorità elettroniche, rock, r’n’b e soul, in Vico Tornola III, sempre alle 23. La band porterà dal vivo i brani del nuovo album, uscito da poche settimane, “A mezz’aria”. Da mezzanotte poi, la serata musicale continua con l’evento “Giovedì Gnocchi”, selection italo disco di CAETANO PARAMARINHA, presso Diez (via Policaro Manes 59), ingresso gratuito.

Il programma della giornata vede anche dei momenti artistici, per tutta la famiglia (partecipazione gratuita con prenotazione sul sito del festival), con la sezione curata da Adele Sorressa e Chiara Tuttolani. All 17 inizia il laboratorio creativo per bambini “Il Gioco del Teatro” con Giulia De Felice, presso Piazza Bisceglie, mentre alle 18 presso Casa Museo Stephanus (Piazza Duomo 1) appuntamento con il collettivo MUTA Animation con il laboratorio di Rotoscoping, la tecnica usata per trasformare immagini e illustrazioni in materia viva per film e animazioni, curato da Elisa Bonandin, Elisabetta Bosco e Giulia Marchiaro, presenti al festival. Durante il laboratorio sarà possibile creare il proprio videoclip in stop-motion.



Il team Alta Marea è composto dallo stesso Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer), Nicola e Francesco Marzoli (logistica e direzione). Con la collaborazione nella sezione comunicazione di Giorgia Cima, Federica Rezzonico, Giuliana Querques, Francesca Romana Mazzei, Valeria Sacchetti e Stefano Rinaldi. A loro si aggiungono numerosi volontari e volontarie che lavorano al festival con passione e lungimiranza.

L’iniziativa ha già il sostegno del Comune di Termoli.