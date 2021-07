Allagamento e fango sulle strade , soccorse tre persone rimaste bloccate con l’auto

I Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli (CB), su disposizione della locale Centrale Operativa, sono intervenuti sulla S.P. 51 all’altezza del Km 1+500, a seguito di segnalazione di allagamento dovuto alle copiose piogge con sversamento di acqua e fango sulla carreggiata.



Nella circostanza i militari ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso hanno soccorso un’autovettura, con a bordo tre pensionati, rimasta ivi bloccata a causa di un’avaria meccanica.



In occasione degli eventi, il veicolo è stato rimosso da personale del servizio di soccorso stradale, mentre i tre occupanti del mezzo sono stati tratti in salvo fortunatamente illesi.

Il tratto veicolare sulla citata arteria stradale, è stato momentaneamente interrotto per il ripristino dello stato dei luoghi ad opera di personale specializzato della Provincia di Campobasso, prontamente intervenuto sul posto. In tale circostanza, la tempestività e l’efficacia dell’intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare possibili più gravi conseguenze a carico dei tre malcapitati, che fortunatamente sono stati tratti in salvo incolumi.