Al via la “Targa del Matese – edizione 2024”

Il Classic Car Club Molise, unico club federato ASI della regione, è pronto a ospitare la 15ª edizione della “Targa del Matese”, appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto d’epoca.

La manifestazione si terrà il 14 e 15 settembre 2024, con partenza e arrivo presso l’Hotel Don Guglielmo di Campobasso. Quest’anno la kermesse si arricchisce di nuovi partecipanti e veicoli storici di grande valore, offrendo un’esperienza unica che combina passione per i motori, cultura e paesaggi suggestivi.

30 equipaggi da tutta Italia

Tra i 30 equipaggi che parteciperanno, il più “distante” arriva da Siracusa: l’equipaggio “Baviera – Bramanti” sarà a bordo di una storica Fiat 1100. Non mancheranno auto rare e pregiate, come le Porsche 911, una 964 Speedster proveniente da Perugia e la Fiat 124 Abarth dell’equipaggio “Leone – Detto” da Vasto, che rappresenta una vera chicca dal passato sportivo. Le marche in gara – che renderanno questa edizione particolarmente prestigiosa – includono icone dell’automobilismo classico come Ferrari, Porsche, Mercedes, Lancia e Alfa Romeo.

Il programma della manifestazione

L’evento sarà caratterizzato da due giorni di attività che uniscono prove di abilità, visite culturali e momenti conviviali.

Sabato 14 settembre

Ore 11:00: accredito e verifiche tecniche presso l’Hotel Don Guglielmo.

Ore 13:00: buffet di benvenuto.

Ore 15:00: partenza ufficiale verso Monteverde di Vinchiaturo, attraversando Vinchiaturo, Bojano,

San Massimo, fino a raggiungere Campitello Matese. I partecipanti affronteranno prove di abilità

prima di godere del panorama unico offerto dal Matese.

Ore 17:00: ripartenza verso Busso e ritorno a Campobasso.

Ore 20:30: cena presso l’Hotel Don Guglielmo.

Domenica 15 settembre

Ore 09:00: partenza per un percorso che attraversa Cercemaggiore, Riccia e Jelsi.

Ore 10:30: visita al Mufeg, il Museo del Grano di Jelsi, una tappa che permetterà di scoprire la

tradizione secolare della lavorazione artistica del grano.

Ore 11:30: ritorno a Campobasso passando per Gildone.

Ore 13:00: pranzo, premiazioni e saluti.

Novità e riconoscimenti

Una delle novità di questa edizione sarà l’ascesa a Campitello Matese, dove i partecipanti potranno cimentarsi in prove di abilità in uno scenario naturale mozzafiato. Il Classic Car Club Molise ha recentemente ottenuto il prestigioso riconoscimento della “Manovella d’Oro”, conferito dall’ASI per l’eccellente organizzazione delle manifestazioni del 2023. Comunità di appassionati

La “Targa del Matese” attrae ogni anno appassionati da ogni parte d’Italia, con partecipanti provenienti dalla Sicilia, dalle Marche, dalla Toscana, dall’Umbria, dal Lazio e da altre regioni del Centro-sud. L’evento rappresenta un momento di aggregazione per gli amanti delle auto d’epoca, dove la passione per i motori si intreccia con la scoperta delle tradizioni locali e dei paesaggi unici del Molise.

L’edizione 2024 si preannuncia quindi ricca di emozioni e novità, offrendo a partecipanti e spettatori un’esperienza coinvolgente tra cultura, storia e divertimento. Un evento che conferma la “Targa del Matese” come una delle manifestazioni più attese nel panorama automobilistico nazionale.