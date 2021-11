Al Teatro del Loto in scena “Notte di note per Mimì”

Melania Giglio si trasforma in Mia Martini e lo fa con convincente passione, senza

prevaricare mai su Mimì, in un equilibrio magistrale, portando in scena il personaggio

senza cadere nella caricatura, non accontentandosi di facili imitazioni. Accompagnata

al pianoforte da Heron Borelli, si muove passo passo dentro e fuori Mia Martini, dalle

lusinghe del mondo musicale, agli inferni del periodo più nero in un incessante duetto

fra recitazione e canto, che non limita la performance ad una lista di successi, ma

amplifica i più significativi momenti di vita dell’artista. Sulla scena Melania Giglio

recita con una voce roca e pesantissima, come fosse sasso da scaraventare addosso al

pubblico, per poi innalzarsi altissima quando da voce alle note di canzoni come

Piccolo Uomo, Almeno Tu nell’Universo, Gli Uomini non Cambiano, E non finisce

mica il Cielo, e altre che segnano come fregi l’anima innocente di Mimì, la sua

ribellione sentimentale, la sua speranza vanificata, il suo grido inascoltato.

Sabato 27 novembre, ore 20.30 Teatro Fulvio – Guglionesi (Cb)

Domenica 28 novembre, ore 18.00 Lunedì 29 novembre, ore 20.30 Teatro del Loto – Ferrazzano (Cb)

