Al Savoia “Moby Dick” di Herman Melville, con Moni Ovadia e Giulio Corso, per la regia di Guglielmo Ferro

Per la stagione di spettacoli del Teatro Savoia prodotta dalla Fondazione Molise Cultura e promossa dalla Regione Molise, il 27 e 28 Marzo (ore 21,00) sul palco la freschissima rappresentazione di un caposaldo della letteratura mondiale come “Moby Dick” di Herman Melville, con Moni Ovadia e Giulio Corso, per la regia di Guglielmo Ferro. Uno spettacolo prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, dal Teatro Quirino e dalla Compagnia Molière che salperà le ancore domenica 23 marzo nel Teatro Comunale di Sulmona (AQ) per approdare subito dopo a Campobasso. Con l’adattamento di Michela Miano e un cast d’eccezione in cui spiccano Ovadia e Corso, affiancati in scena da Tommaso Cardarelli, Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Moreno Pio Mondi, Giuliano Bruzzese e Marco Delle Fratte, la pièce trasporterà il pubblico in un viaggio nell’abisso delle contraddizioni umane.

Nelle note di regia Guglielmo Fierro afferma: “Moby Dick non è una balena, è una condanna, una maledizione che diventa sfida tra uomini. Il Pequod è il vascello stregato che porta la ciurma verso la perdizione. Il doblone d’oro sull’albero del Pequod e il patto di sangue dei marinai sono la chiamata mefistofelica verso gli abissi della non-conoscenza”.

In questo Moby Dick diretto da Guglielmo Ferro, che vede in Moni Ovadia lo straordinario protagonista, la narrazione teatrale inizia sul Pequod, dove si consumerà la tragedia di tutti i personaggi – Queequeg, Pip, Ismaele, Lana caprina, Tashtego, Flask, Daggoo, Stubb, Fedallah – in un susseguirsi frenetico di tempeste, battute di caccia, avvistamenti, bonacce, canti, riti pagani e preghiere.

Spettacolo in abbonamento, biglietti in vendita su Ciaotickets.com – presso punti vendita autorizzati – presso il botteghino in Piazza Pepe a Campobasso tutti i giorni dalle ore 17 alle 20.

TEATRO SAVOIA STAGIONE 2024 – 2025

Campobasso

MOBY DICK

di Herman Melville , adattamento Micaela Miano con Moni Ovadia / Giulio Corso e Regia Guglielmo Ferro

27 Marzo 2025 ore 21,00

28 Marzo 2025 ore 21,00