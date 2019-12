A Petrella Tifernina la magia di Sandrum, melodia e quadri artistici di sabbia

Quello del Natale è il periodo più magico dell’anno, atmosfera, luci, calore. E’ il periodo in cui ci si ferma, dalla routine o dalla frenesia del lavoro, per immergersi in una atmosfera ovattata, quasi una fiaba. E proprio in questo contesto si inserisce un evento unico, che si è svolto a Petrella Tifernina il 26 dicembre, SandRum, un incontro tra musica ed arte, le note armoniose dell’handpan sono state il sottofondo di suggestive immagini della Sand art, a cura della ProLoco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il giovane musicista Giiovanni Moffa, con componimenti propri, con una delicata armonia dell’handpan ( o hangdrum) ha accompagnato i quadri artistici realizzati con la sabbia dalla raffinatezza di Veronica Di Paola.

Il pubblico presente è stato catturato dalla delicata arte musicale e visiva che ha raccontato diverse storie spaziando tra esperienze vi vita vissuta, raccontando la storia d Delicata Civerra e Fonzo, facendo poi immergere il pubblico in una foresta, toccando l’attuale tema del rispetto per l’ambiente e chiudendo con una cartolina natalizia di Buone Feste.

Un evento che ha celebrato l’arte, apparetemente semplice, ma frutto di studio e soprattutto di grande padronanza, insieme a due artisti molisani. Evento inserito nel cartellone natalizio della Proloco di Petrella che continua nel suo obiettivo di scoperta e valorizzazione di talenti molisani. MDL

