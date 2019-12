A Gambatesa la 320° edizione de Le Maitunate

Si ripropone quest’anno la 320° edizione de Le Maitunate a Gambatesa. Il 31 dicembre, dopo la Messa di Ringraziamento delle 17.30 officiata nella Chiesa Madre intitolata a San Bartolomeo Apostolo, nel piazzale antistante l’edificio religioso, avviene la benedizione dei gruppi musicali e a seguire le maitunat al parroco”.

Poi più gruppi di giovani e adulti attraversano tutto il paese, di casa in casa, a dare con musica e stornelli il buon augurio ad ogni membro della famiglia. Ogni casa apre le porte alle maitunate offrendo anche prodotti tipici e vino. Per i cittadini di Gambatesa è uno degli eventi più attesi, dove per tutta la notte si canta e si condivide gioia e musica. Un evento che di anno in anno cresce e rchiama anche molti turisti.