“Verifica elenchi vaccinali Covid”: approvata mozione in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale approva, con 17 voti a favore e 2 astensioni, una mozione, presentata dal Consigliere Vittorino Facciolla (che l’ha anche illustrata all’Aula), sottoscritta poi anche dai Consiglieri Fanelli, D’Egidio, Calenda e Romagnuolo, avente ad oggetto “Verifica elenchi vaccinali Covid”. Sono intervenuti per dichiarazione di voto i Consiglieri Pallante, De Chirico, Primiani, Romagnuolo, Cavaliere, Micone, Nola, Greco, Cefaratti, Di Baggio, Fanelli, Calenda, Iorio, D’Egidio, Di Lucente, Manzo e per la Giunta il Vice Presidente Vincenzo Cotugno.Con l’atto di indirizzo approvato, l’Assise, in considerazione delle notizie della stampa locale secondo le quali nella nostra regione sarebbe stato somministrato il vaccino anti Covid a persone che non ne avrebbero avuto diritto in questa prima fase, in una percentuale pari al 14% del totale, impegna il Presidente della Regione, insieme al responsabile del Piano vaccinale in Molise, a verificare gli elenchi di tutte le presone a cui è stato somministrato il vaccino, notiziando, immediatamente dopo, il Consiglio regionale circa l’esito della verifica, anche attraverso la presa visione degli elenchi.