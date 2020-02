Unilever/ nuovo incontro al Mise per condividere strategia e azioni per rafforzamento della multinazionale

La sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde ha incontrato oggi al Ministero il Presidente e CEO di Unilever Italia Fulvio Guarnieri, con l’obiettivo di condividere gli scenari strategici per rafforzare la presenza della multinazionale nel nostro Paese. Per l’azienda hanno partecipato Roberto Canevari, EVP Supply Chain Europe, e Gianfranco Chimirri, direttore delle Risorse Umane.

Durante il confronto sono stati condivisi possibili scenari di investimento e azioni concrete per garantire stabilità e competitività allo stabilimento industriale di Unilever a Pozzilli, in Molise.

L’azienda si è dimostrata propositiva rispetto alla valorizzazione dello stabilimento molisano, confermando di voler operare su piano strategico a lungo termine che riesca anche a coniugare una produzione sostenibile dal punto di vista ambientale.

“L’obiettivo è condividere con Unilever Italia gli interventi necessari a rendere il nostro Paese, con tutti i suoi stabilimenti, ancora più centrale e strategico nel panorama globale”, ha dichiarato la sottosegretaria Todde. “Il 24 febbraio convocheremo le parti qui al Ministero – continua la Todde – in modo da condividere strategia e azioni con tutti gli attori al tavolo. Il MiSE lavora al fianco delle imprese e dei lavoratori per difendere la competitività e la strategicità delle produzioni nel nostro Paese. Il Governo italiano è accanto alle aziende che vogliono investire in Italia – conclude la sottosegretaria – e mi impegno, come sempre ho fatto da quando lavoro al Ministero, a costruire soluzioni concrete e durature a garanzia delle attività produttive che occupazionali”.