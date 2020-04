Ulisse di Giacomo: le emergenze sanitarie non si osservano, si prevengono con provvedimenti straordinari

Ripropongo quanto da me scritto ben 30 giorni fa, per cercare di comprendere le ragioni che hanno spinto i responsabili della sanità in Molise ad assumere decisioni diverse.

Oggi, alla luce degli avvenimenti, sono sempre più convinto che fosse questo l’ unico modo corretto ed efficace per affrontare l’ emergenza Covid 19.

L’ organizzazione sanitaria in corso di epidemia obbliga ad assumere alcuni provvedimenti fondamentali per evitare la diffusione del contagio, e tra questi:

– la creazione di percorsi di diagnosi /cura differenziati per i contagiati (o presunti tali) e tutti gli altri pz;

– l’ individuazione di un unico plesso da destinare al ricovero dei contagiati, con pl di Terapia Intensiva e Semi intensiva esclusivamente dedicati;

– l’individuazione di una equipe di medici specialisti e di altro personale sanitario dedicato solo a questi compiti.

Alcune regioni lo hanno già fatto, riconvertendo alcuni ospedali e finalizzandoli a questi obiettivi. E ricordo che le emergenze sanitarie non si osservano, si prevengono con provvedimenti straordinari.

Se poi non serviranno tanto meglio…

Ulisse Di Giacomo