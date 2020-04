Petrella Tifernina: l’Amministrazione comunale distribuisce mascherine ai cittadini

Dopo aver consegnato delle mascherine alle categorie più a rischio, nella prima fase emergenziale, così come indicato dal Ministro della Salute, che consiglia di uscire da casa coprendosi bocca e naso, da oggi pomeriggio, per ciascun abitante di Petrella Tifernina, l’Amministrazione comunale sta provvedendo alla distribuzione di ulteriori mascherine in cotone, lavabili e riutilizzabili. Forza e coraggio. Con la collaborazione di tutti, ce la faremo.

Per informazioni 0874/745144 e digitare 2.