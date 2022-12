Tar Molise: Si al Gemelli per prestazioni salvavita, ricovero e terapia intensiva

Il Presidente del Tar Molise ha emanato un Decreto presidenziale, inaudita altera parte in cui sospende l’efficacia del Decreto Commissariale n. 35 del 27.10.2022 e gli atti conseguenti. Si stabilisce che il Gemelli Molise debba “rimanere in condizione di eseguire, per il Servizio sanitario, le seguenti prestazioni: prestazioni c.d. salvavita; prestazioni di ricovero con classe di priorità “A” o superiore; assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero postoperatorio”.

Direzione Gemelli Molise