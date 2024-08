Stellantis, il progetto rischia di saltare, Facciolla: “Incapacità del Governo o mancata volontà di investire in Molise?

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, torna sulla questione gigafactory di Termoli e spiega che se nelle prossime ore non arriverà una risposta da parte di Stellantis sul progetto Gigafactory di Termoli le risorse del Pnrr saranno dirottate altrove pur di non perderle.

A commentare queste dichiarazioni è il consigliere regionale Vittorino Facciolla:

“Cosa c’è dietro le dichiarazioni del ministro Urso?

C’è forse la conferma dell’incapacità di questo Governo nazionale di dare risposta a politiche industriali che difendono il mezzogiorno?

C’è forse la volontà di sottrarre al Molise le risorse necessarie ad un investimento strategico per le sorti della nostra Regione?

Lo sa il ministro Urso che non può spostare le risorse assegnate perché la concessione è vigente?

E che, nel caso lo faccia, sa di rischiare una causa miliardaria?

Ed in tutto questo il governo regionale, oltre che aumentare tasse ed istituire sottosegretari cosa sta facendo?”.

Cresce quindi la preoccupazione per il destino economico e sociale della nostra regione che sempre più appare appeso ad un filo.