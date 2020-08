Soa: Ai disabili con le loro famiglie sono stati calpestati i diritti dalla politica della regione Molise

Ai disabili con le loro famiglie sono stati calpestati i diritti dalla politica della regione Molise . Intanto sara’ denunciata la situazione al ministero competente e al ministro per le pari opportunita’ e la famiglia.

Senza piano sociale e il fondo per la non autosufficienza inesistente.Le priorita’ sono il gioco delle poltrone , insensibilita’ ,menefreghismo umano e politico ,questa e’ la regione Molise .

La nostra solidarieta’ e vicinanza ai cosidetti caregiver che sono i familiari che si prendono cura della persona cara bisognosa affetti da malattie croniche e da disabilita’ di non autosufficienza , una figura fondamentale che timidamente a livello legislativo sta prendendo corpo , nel Molise ancora peggio vista la situazione vergognosa , abbandonati nella loro quotidianita’ di sacrifici e dolore ,nonostante tutto queste persone lo fanno con tanto amore per i loro familiari e soprattutto per i figli bambini e giovani.

Siamo al loro fianco per denunciare un silenzio surreale da buona parte delle istituzioni.Ora basta! In questi giorni anche la politica regionale si appresta con le loro famiglie ad andare al mare o in vacanza mentre una madre di un disabile non sa nemmeno cosa significa uscire per andare a mangiare una pizza.Solidarieta’ ai caregiver e ai loro pezzi di cuore.

Saremo a loro fianco per questa battaglia dei diritti.Chiediamo immediatamente alla regione Molise di riattivare gli aiuti alle famiglie mediante un piano sociale , intanto sara’ denunciata la situazione al ministero competente e al ministro per le pari opportunita’ e la famiglia.Saremo con loro fuori i palazzi del potere a protestare e a lottare per la dignita’ umana e per i diritti.

La bassezza politica ed umana della regione Molise obbligatoriamente va combattutta dall’intera collettività

Per SOA

Sindacato Operai Autorganizzati

Andrea Di Paolo