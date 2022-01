Sciulli (Anci Molise): PNRR, 1 miliardo per il rilancio di 250 borghi

Pubblicato l’avviso pubblico per l’accesso alle risorse.

Progetti da presentare entro il 15 marzo 2022 per accedere a oltre un miliardo di finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza dedicati al rilancio di almeno 250 borghi. Con due linee

di azione:

– 420 milioni di euro a 21 borghi individuati da Regioni e Province autonome,

– 580 milioni di euro ad almeno 229 borghi selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai

Comuni.



Il Piano Nazionale Borghi è stato presentato nei giorni scorsi dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha parlato di un deciso intervento “per vincere la sfida del ripopolamento”.



Il quadro

Nell’ambito del Pnrr, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi prevede dunque un

finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’Investimento è suddiviso in due linee d’intervento:

– la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro,

– la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una

dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro.



Infine, 20 milioni di euro sono destinati all’intervento “Turismo delle radici” il cui soggetto attuatore è il Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale.

Il Presidente Anci Molise Pompilio Sciulli