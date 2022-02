Scadenze dei contratti degli operatori sanitari assunti a tempo determinato, intervento della Csil Fp

La Organizzazione Sindacale Cis FP esprime la propria preoccupazione per le imminenti scadenze contrattuali degli operatori sanitari assunti a tempo determinato dalla Asrem. Si ritiene indispensabile e prioritario che per quanto di competenza, sia il Commissario alla Sanità della Regione Molise e l’Azienda Sanitaria Regionale, provvedano ai rinnovi contrattuali a tempo determinato e alla deroga d ell’Art 57 del CCNL 2016/2018.

Occorre continuare a garantire i LEA contrastando l’ennesima fase epidemiologica ancora in corso ed evitare di creare “vuoti” assistenziali rinunciando, anche se per un breve periodo temporale, ai circa 200 Infermieri e 150 OSS in servizio nelle Strutture Ospedaliere Regionali.