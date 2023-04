Sanità, la ‘Stato-Regioni’ approva il Decreto tariffe. Toma “Fondamentale per nuovi Livelli Essenziali di Assistenza”

Via libera all’atteso Decreto che aggiorna i tariffari di diverse prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale, tra le altre la procreazione medicalmente assistita, la consulenza genica fino a prestazioni di elevatissimo contenuto tecnologico come l’adroterapia o di tecnologia recente come l’enteroscopia con microcamera ingeribile e la radioterapia stereotassica con importanti novità.

La Commissione Salute delle Regioni aveva dato ieri l’assenso, oggi i governatori hanno dato l’ok all’intesa confermata con l’approvazione nella Conferenza Stato-Regioni di questo pomeriggio.

“Un provvedimento importante dal quale dipende l’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza nell’ottica di assicurare risposte ai bisogni sanitari primari che i cittadini aspettano da tempo” ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, di ritorno da Roma.

Questi i tempi di entrata in vigore delle nuove tariffe: per la specialistica ambulatoriale si partirà a gennaio 2024 mentre per la protesica da aprile 2024.