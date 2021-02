Risollevare il Paese, Ricciardi: “Draghi riparta dalla pandemia

Il Molise, come il resto d’Italia, sta subendo gli effetti della pandemia. Economia a picco e sistema sanitario al collasso. Scuola in difficoltà e lavoro sempre più in emergenza. Per risollevare le sorti dell’intero Paese, dunque, bisogna partire proprio dalla pandemia. “La prima criticità da risolvere, con cui dovrà fare i conti il Governo Draghi – ha ribadito il presidente di Confprofessioni Molise , Riccardo Ricciardi – è la diffusione del Covid 19.

Una battaglia che si sta combattendo da troppo tempo, seppur è iniziata, in qualche modo, la campagna vaccinale. Auspico che la ‘nuova’ politica concentri tutte le sue forze su un piano che dia speranza alle persone e ai territori e che risolva, in particolare, le problematiche sorte nella gestione regionale della sanità. Del resto, come scolpito nella nostra Costituzione, ‘La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti’.

Un lavoro che – ha aggiunto il vertice molisano di Confprofessioni – dovrà necessariamente coinvolgere professionisti dei singoli settori; piena concertazione e collaborazione con esperti accelererà i tempi di azione fornendo valide e concrete risposte ad ogni criticità”