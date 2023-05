Regione Molise in visita al Comando Supremo Nato delle potenze alleate in Europa

Si è conclusa la due-giorni del Programma di riunioni e dibattiti, organizzata dal Dipartimento di Stato americano presso il Quartier generale della Nato a Bruxelles. Presente, tra le autorità politiche italiane invitate, il presidente della Regione Molise Donato Toma.

“E’ stata un’esperienza formativa e di grande interesse” ha detto Toma al termine dell’ultimo briefing di questa mattina presso il Comando Supremo delle potenze alleate in Europa (Shape) nella città di Mons, in Belgio. Si tratta dell’ente della NATO responsabile delle attività di Comando sulle forze alleate impiegate in operazioni in Europa e nel resto del mondo. Tema dell’incontro ‘Il ruolo attuale della NATO e le strategie di deterrenza e difesa” ha proseguito Toma che ha espresso soddisfazione “Per aver portato il saluto della Regione Molise in un contesto così strategico e autorevole”.

Con il governatore della Regione Molise erano presenti altri tre policymakers italiani (qui in foto): il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, il Senatore Marco Dreosto, Segretario della Commissione permanente Affari Esteri e Difesa e il Senatore Alessandro Alfieri, membro della stessa Commissione a Palazzo Madama.