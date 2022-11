Regione/ Aida Romagnuolo: “arretrati ai lavoratori forestali, subito i pagamenti delle mensilità dovute”

Riceviamo e pubblichiamo

Per gli operai forestali molisani si ripropone l’atavico problema della mancata corresponsione degli stipendi, in questo caso di settembre ed ottobre 2022. Una questione non nuova ma che, puntualmente, lancia nello sconforto i lavoratori impegnati su più fronti, compreso lo spegnimento di incendi.

“Già in passato – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – gli operai forestali hanno vissuto il disagio del cronico ritardo del pagamento degli stipendi dovuti; una condizione che arreca difficoltà quotidiane. Spesso, infatti – ha aggiunto Romagnuolo – quei compensi rappresentano l’unica forma di sostentamento per numerose famiglie e non è più concepibile ledere la dignità di chi lavora scrupolosamente, assolvendo a pieno, come è giusto che sia, ai propri doveri. I pagamenti dovrebbero essere effettuati dall’Arsap, l’Azienda regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, ma ad oggi tutto tace.

Per tale motivo – ha concluso la consigliera Romagnuolo – ho presentato una interrogazione, affinchè il governatore Toma chiarisca, se possibile, il perché di tali ritardi e soprattutto solleciti l’Arsap a provvedere immediatamente al pagamento delle mensilità dovute agli operai forestali del Molise”.