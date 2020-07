Referendum ed elezioni amministrative il 21 e 22 settembre 2020. I comuni molisani al voto

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, è stato indetto il referendum popolare costituzionale confermativo della legge costituzionale sulla riduzione nel numero dei parlamentari.

Con successivo DPR del 5/3/2020 è stata disposta la revoca del referendum per i motivi legati alla pandemia del Coronavirus.



Avendo il D.L. del 17 maggio 2020, n.18, stabilito che il referendum avesse luogo entro il duecentoquarantesimo giorno dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso, il Presidente della Repubblica, 17 luglio scorso, con proprio decreto, ha fissato per il 21 e 22 settembre 2020, la data dello svolgimento del citato referendum popolare confermativo.



Nelle medesime giornate avranno luogo anche le elezioni amministrative di Sindaci e Consigli comunali di 11 comuni in provincia di Campobasso e 9 in provincia di Isernia. La data dell’eventuale ballottaggio è stata fissata per il 4 e 5 ottobre 2020.



In conseguenza, i Prefetti di Campobasso e Isernia hanno provveduto ad emanare il 20 luglio scorso decreti (Campobasso – prot.44598 e Isernia – prot. 2285) per la convocazione dei comizi per le elezioni comunali.



Comuni in provincia di Campobasso:

Bonefro Sindaco uscente Nicola Giovanni Montagano

Casalciprano Sindaco uscente Eliseo Castelli

Cercepiccola Sindaco uscente Michele Nardacchione

Lupara Sindaco uscente Pasqualino Morinelli

Montenero di Bisaccia Sindaco uscente Nicola Travaglini

Pietracatella Sindaco uscente Luciano Pasquale

Pietracupa Sindaco uscente Camillo Santilli

Provvidenti Sindaco uscente Salvatore Fucito

Roccavivara Sindaco uscente Franco Antenucci

San Giuliano del Sannio Sindaco uscente Angelo Codagnone

Comuni in provincia di Isernia:

Agnone () comune commissariato nel 2020

Conca Casale () comune commissariato nel 2019

Montenero Val Cocchiara Sindaco uscente Filippo Zuchegna

Monteroduni () annullate elezioni del 2019 comune commissariato

Poggio Sannita Sindaco uscente Giuseppe Orlando

Pozzilli Sindaco uscente Stefania Passarelli

Roccasicura Sindaco uscente Fabio Milano

Sant’Angelo del Pesco Sindaco uscente Nunziatina Nucci

Santa Maria del Molise () comune commissariato nel 2020

Sesto Campano Sindaco uscente Luigi Paolone