Presentata la VII edizione di “Librissimi: Toronto Italian Book Festival” dedicato al centenario della nascita di Giose Rimanelli

Il Presidente dell’Assemblea Legislativa molisana, Quintino Pallante, e il Presidente dell’Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, on. Remo Di Giandomenico, hanno tenuto nella mattinata di ieri, presso la sede del Consiglio regionale di Palazzo d’Aimmo, Sala Biblioteca Lello Lombardi, una conferenza stampa per presentare la VII edizione di “Librissimi: Toronto Italian Book Festival” dedicato, in occasione del centenario della sua nascita, a Giose Rimanelli, poeta e saggista di nato e vissuto a Casacalenda nel 1925 e poi trasferitosi nel 1960 prima in Canada e poi negli Stati Uniti dove ha dove ha insegnato Italiano e Letteratura comparata in varie università (New York University, Sarah Lawrence University, Yale University, British Columbia, University of California-Los Angeles e State University of New York at Albany).

Il Festival Letterario, nato con gli auspici dell’Istituto italiano di Cultura, del Comites e di altre realtà culturali ed accademiche quali il Dipartimento di italianistica dell’Università di Toronto, si svolgerà nella città canadese dal 2 al 4 maggio.

All’edizione di quest’anno del Festival ha collaborato l’Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise su auspicio della Presidenza del Consiglio regionale.

Il Presidente Pallante ha evidenziato come l’iniziativa dell’Azienda di Soggiorno e Turismo sia stata sostenuta con entusiasmo e convinzione dalla Presidenza del Consiglio regionale e che essa bene può e deve inserirsi nelle attività poste in essere dall’istituzione regionale per i molisani nel mondo.

Il Presidente Di Giandomenico, illustrando i vari appuntamenti della VII edizione di “Librissimi”, ha sottolineato come tra le altre cose si sia riuscito a fondere la musica con la poesia musicando i versi di Rimanelli e realizzando un concerto dal titolo “canzonette e ballatelle molisane” che avrà due tappe canadesi: il 2 maggio a Toronto e quindi il 9 maggio a Montreal. Previsto anche un concerto in Molise in una data in via di fissazione.