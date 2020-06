Potenziamento della rete ospedaliera in Molise per emergenza Covid – 19, mozione approvata in Consiglio regionale

Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è tenuto – in modalità videoconferenza – la seduta monotematica del Consiglio regionale dedicata alla individuazione del centro Covid regionale e l’ organizzazione della rete ospedaliera per l ’ emergenza pandemica . Una seduta dedicata esclusivamente a tale argomento era stata richiesta da vari Consiglieri , che a supporto aveva no presentato anche due mozioni :

 “Centro Covid e centro malattie infettive interregionale ospedale di Larino” a firma dei Consiglieri Facciolla, Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnuolo .

 “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera in Molise per emergenza covid – 19” a firma dei C onsiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani . Entrambi gli atti di indi rizzo sono stati presentati all ’ Aula dai primi sottoscrittori, Consiglieri Facciolla e Greco .

E ’ quindi iniziato il dibattito in cui sono intervenuti i Consiglieri Romagnuolo, Iorio , Cefaratti, Fontana, Fanelli, Calenda, Nola, De Chirico, Fontana, Di Lucente, il Sottosegretario Pallante e il Presidente della Regione Toma. Nel corso del dibattito, in una sospensione dei lavori dell ’ Assise consiliare, il Presidente Micone e i vari Capigruppo hanno incontrato i rappresentanti del Forum sulla sanità pubblica , c he hanno illustrato la loro posizione sulla problematica in discussione.

A valle del dibattito sono state ritirate le due mozioni e ne è stata presentata un ’ altra che ha raccolto i contenuti del confronto dialettico svoltosi in Aula e ha fatto sintesi degli atti di in dirizzo allegati alla richiesta di seduta monotematica. Il nuovo atto di indirizzo, sottoscritto dai Consiglieri Greco, Facciolla, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola , Primiani , Fanelli, Iorio, Calenda e Romagnuolo , avente ad oggetto: “ Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera in Molise per emergenza Covid – 19 ” , è stato quindi approvato con 11 voti favorevoli e 8 astenuti . I n particolare con il Documento appro v ato , si impegna il Presidente della Regione Molise ad individuare nel Vietri di Larino la struttura in cui ospitare un OSPEDALE COVID regionale, anche in coerenza con il fabbisogno di assistenza sanitaria per i servizi della rete territo riale.