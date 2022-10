Politica/ Mozione di MIcaela Fanelli sul finanziamento regionale per i servizi per la Prima Infanzia

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa della capogruppo PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli.

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al finanziamento regionale per i servizi per la Prima Infanzia (nido, micronido e sezioni primavera) per l’anno educativo 2002/2023. Alcuni di questi servizi sono stati finanziati per intero dalla Regione, sulla scorta dell’avviso pubblico di questa estate, altri invece sono stati finanziati solo parzialmente, pare per mancanza dei necessari fondi.

È del tutto evidente che una copertura parziale di questi servizi essenziali, equivale a non farli partire o ad interromperli in corso d’opera, con grave nocumento per le famiglie, le cooperative assegnatarie e i lavoratori impiegati.

Auspicando che, con la dovuta e necessaria urgenza, la Regione risolva al più presto questa ennesima mancanza, sto per depositare in Consiglio una mozione urgente per impegnare il Presidente Toma e l’Assessore Calenda a reperire e appostare in Bilancio la quota finanziaria mancante, in modo da garantire tutti i servizi per la Prima Infanzia, su tutto il territorio regionale.