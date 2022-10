Politica/L’on.Lancellotta: “I parlamentari molisani al lavoro per restituire una sanità pubblica di eccellenza al nostro territorio”

Riceviamo e pubblichiamo

In occasione dell’inaugurazione del Parco Eolico di Castelmauro, l’Onorevole Elisabetta Lancellotta ha incontrato il Senatore Costanzo Della Porta e, a margine dell’evento, i due rappresentanti molisani in Parlamento di Fratelli d’Italia hanno fatto il punto della situazione del lavoro romano degli ultimi giorni, che hanno visto l’Onorevole Elisabetta Lancellotta impegnata, per il voto di fiducia nella giornata di martedì e il Senatore Costanzo Della Porta il giorno successivo.

“Abbiamo avuto diversi incontri nei rispettivi lavori alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica – ha affermato l’Onorevole Elisabetta Lancellotta – Il Senatore Della Porta ha avuto un primo dialogo col Ministro alla Salute, Orazio Schillaci, col quale interloquiremo non appena avrà pronta la sua squadra di lavoro con la nomina dei Sottosegretari”.

“Abbiamo assunto un impegno con gli elettori e, tra le priorità dei cittadini, c’è la questione sanità, per la quale nel tavolo istituzionale, che sarà chiamato ad occuparsi dell’argomento, la delegazione parlamentare molisana lavorerà solo nell’interesse generale dei molisani. Guideremo, da Roma, questo lavoro, che servirà per restituire una sanità pubblica di eccellenza al nostro territorio”.