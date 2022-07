Ortis/No a un (nuovo) esecutivo guidato da Mario Draghi

“Un no secco; non mi piegherò mai a visioni personalistiche della politica”. Il senatore del Gruppo misto Fabrizio Ortis, a pochi minuti dal voto di fiducia previsto per oggi in Senato, ribadisce di non essere disposto a dare il proprio sostegno a un (nuovo) esecutivo guidato da Mario Draghi. Una crisi innescata a seguito di contrasti sollevati dal gruppo del MoVimento 5 stelle nei giorni scorsi su vari temi, dal termovalorizzatore di Roma, al rinnovo del Superbonus, agli aiuti alle famiglie.

Ortis rende nota la propria posizione dopo aver ascoltato le parole comunicate dal premier Draghi durante l’intervento a Palazzo Madama. “A parte l’elenco, che avrebbe fatto chiunque, delle cose che secondo lui sono state fatte, quanto detto dal Presidente del Consiglio suona come un ‘qui comando io, dovete fare tutti come dico io o diversamente creo problemi’. Non può essere minimamente concepibile, tra l’altro, che Draghi creda che in Italia le proteste, sia quelle di natura parlamentare sia quelle di strada, debbano essere autorizzate da lui”, afferma il senatore in riferimento al premier , che aveva detto, testualmente: “Ora c’è bisogno di un sostegno convinto all’esecutivo.

Non di proteste non autorizzate e talvolta violente contro la maggioranza di governo”. “Solo una persona come Draghi, montata dalla stampa e dagli yes-men che lo circondano, poteva rimettere le sue dimissioni nelle mani di Mattarella dopo aver ottenuto dal Parlamento la fiducia assoluta”, dichiara ancora il senatore. “Ognuno è libero di dimettersi quando vuole ma non si può dare la colpa al Parlamento. Penso piuttosto che siano in atto manovre finalizzate a smembrare ancora il MoVimento 5 stelle, servendosi di quel ‘serbatoio del nulla’ preparato da Luigi Di Maio che potrebbeservire appunto a tenere in piedi questo Governo”.

Ortis dice inoltre di non temere lo scioglimento delle Camere, con le conseguenti elezioni anticipate: “Si può andare tranquillamente al voto, senza perdere nulla”, afferma infatti il parlamentare. “La Costituzione prevede delle forme di continuità per un Governo dimissionario tali da permettere comunque, prima del voto, quelle riforme tanto care a Draghi, ma anche a noi. È malsano pensare di non mandare gli elettori a votare solo per impedire che il centrodestra vada al potere. Senza certo voler esprimere preferenze, non è un dato di fatto che la sinistra sia una guida migliore della destra, anzi: nei governi a trazione Pd abbiamo assistito ad autentiche nefandezze politiche come la svendita dei beni pubblici, la distruzione della scuola e del lavoro, le truffe operate dalle banche ai danni dei risparmiatori”.