Ortis (M5S): rilanciare il Governo Conte. Chi divide non pensa al bene del Paese

“Il MoVimento 5 Stelle, come dichiarato dal nostro capo politico Vito Crimi, ha a cuore solo ed esclusivamente l’interesse del popolo italiano e del Paese in questo momento critico. Per questo abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di superare questa crisi nel modo più rapido e indolore possibile, ovvero ridando slancio e unità all’azione politica del governo Conte con un rinnovato e rafforzato sostegno parlamentare basato su un patto di fine legislatura. Chi in questo momento fomenta divisioni non sta pensando al bene del Paese”.

Lo dichiara il senatore Fabrizio Ortis, capogruppo M5S nella Commissione Difesa di Palazzo Madama.