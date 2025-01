Noi Moderati: sdegno per i contrasti accaduti in consiglio comunale a Campobasso

Il Coordinamento Regionale del Molise e il Gruppo Comunale a Palazzo San Giorgio di “Noi Moderati”, intende esprimere profondo sdegno politico in riferimento ai recenti accadimenti che hanno visto protagonista la maggioranza che guida il capoluogo regionale e che hanno provocato le dimissioni del Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica, Stefano Lombardi di “Cantiere Civico” per seri contrasti con il Delegato PD alla viabilità Raffaele Bucci.

Quanto accaduto è l’ennesimo episodio di divergenti vedute in una maggioranza di centrosinistra ormai divisa su tutto e, quindi, il partito di Maurizio Lupi manifesta il più profondo disappunto nei confronti di un’Amministrazione che, in questi pochi mesi di guida di Campobasso, ha saputo produrre solo atteggiamenti negativi che mal si conciliano con il necessario sviluppo e l’auspicata crescita della città capoluogo di regione.

Una città che si attendeva ben altri risultati, da uno schieramento che ha messo in atto ogni tipo di inciucio pur di arrivare ad amministrare il comune e che poi, invece, si è preoccupato solo della spartizione delle poltrone, con conseguenze nefaste per i campobassani e per la città.

Il recente episodio, insieme ad una mancanza di programmazione, spiega i motivi del continuo degrado che si registra in città; dalla carenza idrica, con acqua maleodorante, alla mancanza di sicurezza per i cittadini che subiscono sempre più aggressioni, tra cui quella degli scorsi giorni nel sottopasso ferroviario.

Senza dimenticare poi l’assenza di loculi al cimitero, che provoca un’indecoroso accumulo e abbandono di numerose bare da tumulare, la presenza di ungulati che imperversano indisturbati nei quartieri di Campobasso e per finire l’aumento ingiustificato delle tariffe per le soste, che ha provocato l’ira degli automobilisti, non solo residenti.

Tutte queste problematiche irrisolte denotano la scarsa attenzione e competenza degli amministratori di maggioranza e, pertanto, il gruppo consiliare e il coordinamento regionale di Noi Moderati intendono stigmatizzare e condannare il comportamento della coalizione di maggioranza al Comune di Campobasso, solidarizzando con i cittadini che, certamente, non meritano un simile trattamento ed il totale abbandono.