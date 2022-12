Nicola Lanza (Azione Civile): Dateci forza per governare il Molise nel 2023

Bisogna ripartire dai più fragili, nel Molise va sperimentato un REDDITO DI RESIDENZA incondizionato in quanto diritto umano e giuridico, non la mancia “condizionata” il cosi detto “reddito di cittadinanza” ma un reddito di base incondizionato,sufficiente, individuale.

Il “REDDITO DI CITTADINANZA” pensato in Italia, così come è stato costruito è una mancia a chi vive in difficoltà, va completamente modificato, non abolito. Il Governo attuale e chi lo ha preceduto si muovono seguendo un pensiero che è fuori del tempo, non viene tenuto conto dell’automazione e della diminuzione di lavoro, non viene considerato, inoltre, che il sistema economico così com’è strutturato produrrà inevitabilmente nuove disuguaglianze.

Va anche detto che per ridurre la forbice tra chi detiene ricchezza e la gran parte delle persone vanno pensate politiche fiscali diametralmente opposte alla flat tax o sistema di aliquota unica, bisogna ridimensionare pesantemente il privato nella gestione dei servizi pubblici e restituire allo Stato un ruolo per promuovere il progresso economico di questo paese.

Nicola Lanza – Azione Civile