Imprese. Della Porta (FdI): Con incentivi Mimit Sud al centro

“Da lunedì 2 settembre, le imprese di qualsiasi dimensione localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono richiedere tramite lo sportello online Mediocredito Centrale l’accesso agli incentivi destinati a progetti di ricerca e sviluppo sperimentale istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta di un impulso fondamentale all’imprenditoria del Mezzogiorno, che testimonia ancora una volta come il Sud sia centrale nell’agenda politica del governo Meloni”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.