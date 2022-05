Il mondo della politica è a lutto: è morto Ciriaco De Mita

La politica italiana è a lutto per la morte di uno dei personaggi più influenti ed importanti dello scenario politico-economico nazionale per decenni.

È morto Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio, ex segretario della Dc e sindaco in carica di Nusco in provincia di Avellino. Aveva 94 anni; il decesso è avvenuto nella clinica Villa dei Pini di Avellino, dove era ricoverato a seguito di un attacco ischemico.

A dare notizia della morte è stato il vice sindaco di Nusco Walter Vigilante.

De Mita è stato Presidente del Consiglio dal 1988 al 1989 e ministro quattro volte, era diventato sindaco di Nusco – la sua cittadina natale – nel 2014.

Nella sua lunga carriera politica è stato segretario e presidente della Democrazia Cristiana. Si è seduto in Parlamento dal 1963 al 1994 e dal 1996 al 2008. E’ stato anche europarlamentare.

Tra i primi a ricordarlo su Twitter è stato Enrico Letta che ha scritto: “Un appassionato di politica. Un grande leader che non si è mai tirato indietro nel compiere scelte difficili. E che ha investito come pochi altri sull’apertura della politica ai giovani in un tempo in cui avveniva esattamente l’opposto. Tanti, intensi ricordi”.