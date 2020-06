Il Molise si presenti unito all’appuntamento con la sanità del futuro

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione degli ex Consiglieri Regionali del Molise, nella seduta del 12 giugno 2020,

– venuto a conoscenza della convocazione “in seduta monotematica del Consiglio regionale per discutere del Centro Covid e dell’organizzazione della rete ospedaliera in relazione alla gestione dell’emergenza Coronavirus”, ha integrato il proprio o.d.g. riservando – in apertura – una riflessione su tale argomento.

Al termine della pacata discussione al Presidente è stato chiesto – all’unanimità – di indirizzare ai Signori Presidenti del Consiglio e della Giunta, agli Assessori e Consiglieri di tutti i Partiti, che si riuniranno in seduta il 15 giugno, il seguente:

Appello

Constatato che nelle scorse settimane è stato realizzato un percorso partecipativo di eccezionale rilevanza, sulla risposta da dare all’emergenza pandemia,

Considerato che l’idea di affrontare il tema (prevenzione/cura/riabilitazione) della salute, partendo dalla strutturazione della rete territoriale esistente di servizi socio-sanitari e dall’inserimento del Vietri di Larino nella costituenda rete nazionale degli ospedali covid, ha suscitato e registrato un consenso crescente e straordinario nelle istituzioni e tra i cittadini, per le visioni integrate, contenute nelle proposte avanzate,

Visto che a) il Consiglio Regionale del Molise ha approvato una specifica mozione ,

b) il Commissario governativo Giustini ha approvato un atto concertato con il

Governo centrale,

c) sindaci molisani (118 dei 136) si sono raccordati con le associazioni e con le

autorità civili e religiose, prima di stilare e firmare un documento, che

rappresenta compiutamente le richieste dei molisani al Ministro della Salute,

A mente del bisogno rappresentato il 22 marzo 2020 personalmente al Signor Presidente Toma , appello ripreso anche dalla stampa (Primo Piano Molise del 24 marzo 2020) – data in cui l’Italia era investita dalla pandemia e in Molise si viveva con terrore l’arrivo dell’epidemia a Sud e in questo territorio – (circostanza e stato d’animo indimenticabili),

Confermata la volontà unitiva e priva di interferenze dell’Associazione degli ex Consiglieri regionali di contribuire al dibattito e alla definizione del percorso in questione solo per amore della propria terra e in ossequio all’appello del Presidente della Repubblica, che ha chiesto al Paese di ricomporre la sua grande unità morale,

Avvertita la esigenza di corroborare la cittadinanza attiva e partecipativa dei molisani su un obiettivo concreto, che, se raggiunto, costituirà un prezioso patrimonio disponibile per la salute di un ambito di allargata giurisdizione territoriale,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL MOLISE

ALL’UNANIMITA’

Chiede

– a tutti i rappresentanti delle istituzioni e privati cittadini, di non disperdere il prezioso lavoro fatto e di sostenere fino in fondo la strategia, che i sindaci molisani hanno elaborato, affinché si ottenga l’inserimento del Molise nella rete nazionale dei centri covid, raccoman-dando a ciascuno di restare vigile affinché la molteplicità delle proposte non si traduca nella nullità del risultato.

– a quanti – sussidiariamente – hanno la responsabilità di pronunziarsi per decidere, di non ritenere bastevole, per ottenere il positivo risultato, un voto di astensione o di rinvio alle decisioni governative. Abbiamo voluto l’autonomia del Molise, per decidere noi il nostro futuro. La Regione Molise e le sue democratiche rappresentanze hanno il diritto-dovere di decidere da sé!

Al Presidente della Regione Donato Toma è rivolto l’appello particolare,

– affinché non mortifichi i sindaci (che sono in permanente servizio di presidio territoriale) e quanti, democraticamente, vogliano dare risposte di prevenzione, cura e riabilitazione alla salute propria e a quella dei concittadini molisani,

– perché consideri le autonomie locali, baluardo e rafforzamento dell’autonomia della stessa Regione,

affinché le scelte fatte con coraggio e senso di appartenenza alle istituzioni e alla comunità molisana, contribuiscano a rendere merito e ed evidenza alla identità regionale dei primi cinquanta anni della prima Assemblea legislativa regionale.

Il Presidente dell’Associazione ex Cons. Reg.li Gaspero Di Lisa