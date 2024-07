Gravina (M5S): Confronto costruttivo e attenzione per le proposte sindacali sono essenziali per le soluzioni su Stellantis

Il Consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, ha annunciato di aver ricevuto la risposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) all’interrogazione parlamentare presentata, in collaborazione con l’onorevole del MoVimento 5 Stelle Emma Pavanelli, riguardante la situazione attuale dello stabilimento Stellantis di Termoli.

Gravina ha dichiarato: «L’11 giugno scorso, durante l’incontro tra il Ministero, Stellantis e ACC, quest’ultima ha comunicato la modifica delle tempistiche previste per la realizzazione dei tre moduli produttivi di Termoli, riservandosi di comunicare il nuovo programma entro la fine dell’anno in corso.

Ci fa piacere constatare direttamente dalle parole del Ministero in risposta al nostro quesito, che anche per il MIMIT e non solo per noi e per le centinaia di lavoratori coinvolti, si è trattato di un cambiamento preoccupante, a conferma che le sollecitazioni e le proposte che da parte nostra come da parte dei rappresentanti sindacali sono giunte al Governo e alla Regione Molise, erano tutt’altro che pretestuose attività per una inutile contrapposizione politica, ma bensì rappresentano, anche per l’immediato futuro, dei termini di confronto propositivi indispensabili per trovare delle soluzioni condivise con le parti sociali, magari già a partire dai prossimi incontri a Roma preannunciati dal Ministero per il 7 agosto, la riunione plenaria del Tavolo Automotive, e per il 17 settembre».

Gravina ha inoltre aggiunto: «A Stellantis sono state chieste garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti produttivi di Termoli. Queste garanzie devono essere sostenute e certificate da atti ufficiali, che Stellantis ancora non ha prodotto. Come resta praticamente inevasa, nella risposta del Ministero alla nostra interrogazione, la questione che abbiamo sollevato e che riteniamo essere tutt’ora centrale nell’ottica di una politica industriale lungimirante, che è quella basata sulla necessità di un importante investimento pubblico diretto, da parte del Governo, nel comparto delle batterie e in ACC, ciò proprio per garantire non solo la riuscita dell’investimento sullo stabilimento di Termoli, ma nell’intero settore strategico per l’automotive del prossimo futuro».

Il Consigliere ha anche espresso soddisfazione per l’incontro recente tra il presidente della Regione Molise, Roberti, e il Ministro Urso su Stellantis. «Accogliamo positivamente l’incontro e siamo contenti che le nostre iniziative e proposte abbiano sollecitato, e continueranno a farlo, l’attenzione del MIMIT e del Governo sullo stabilimento di Termoli e sul futuro sviluppo industriale della nostra regione. A differenza di altri, noi sappiamo essere onesti intellettualmente e crediamo che ogni sforzo, da qualunque parte politica provenga, rivolto a dare soluzioni concrete, sia utile ed essenziale per giungere al risultato auspicato da un’intera regione».